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В Латвии узаконят гражданское партнерство

Семён Гудошников
Сегодня в 19:02

Сейм Латвии проголосовал за введение института гражданского партнерства. Об этом сообщила пресс-служба латвийского парламента.

Принятые поправки позволят двум совершеннолетним людям любого пола, состоящим в близких отношениях и ведущим общее домохозяйство, зарегистрировать свои отношения у нотариуса.

Законодательно такие отношения не приравняет к браку, однако гражданские партнеры смогут получать налоговые льготы, социальные гарантии и принимать решение о лечении друг друга, если один из них не в состоянии о себе позаботиться. Однополые браки в Латвии все еще запрещены конституцией.

Поправки должны вступить в силу в силу 1 июля 2024 года. Латвийская оппозиция требует провести референдум до официальной публикации закона.

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