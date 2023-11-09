В Латвии узаконят гражданское партнерство

Законодательно такие отношения не приравняет к браку, однако гражданские партнеры смогут получать налоговые льготы, социальные гарантии и принимать решение о лечении друг друга, если один из них не в состоянии о себе позаботиться. Однополые браки в Латвии все еще запрещены конституцией.