Бейонсе показала трейлер концертного фильма «Ренессанс»

На ютуб-канале американской певицы Бейонсе появился трейлер ленты «Ренессанс: Фильм Бейонсе», рассказывающей об одноименном концертном туре артистки, состоявшемся в 2023 году.
В картине запечатлели все путешествие Бейонсе на протяжении гастролей, начиная с первого концерта в Стокгольме и заканчивая финальным в Канзас-Сити. Фильм также рассказал о работе певицы, ее творческом процессе и надеждах.
«Он [фильм] о намерениях Бейонсе, ее упорной работе, вовлеченности в каждый аспект производства, ее творческом уме и стремлении создать свое наследие и овладеть своим ремеслом», — говорится в описании проекта.
Премьера картины запланирована на 1 декабря. «Renaissance: A Film by Beyoncé» покажут в кинотеатрах.
Мировой тур Бейонсе «Renaissance» стартовал 10 мая и продлился вплоть до октября. За четыре с половиной месяца артистка дала 56 концертов, которые посетили 2,7 млн человек.
Тур был организован в поддержку последнего альбома Бейонсе — он также назывался «Renaissance» и вышел в июле 2022 года. Он стал седьмым студийным альбомом певицы и первым с далекого 2016-го, когда свет увидел «Lemonade».