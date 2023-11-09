Участники военной операции спели магаданским школьникам про «либеральный фашизм»

«Те, кто пишут в соцсетях, что детям еще рано слушать песни про либеральный фашизм и так далее, — ну что поделать? Наверное, это как раз представители либерального клана в России. Вот у них и засвербело. Я не думаю, а уверен, что дети нас поняли. Можно и помладше звать. Я свое первое сочинение про деда-героя написал в 1975 году, во 2-м классе начальной школы. Почему сейчас кто‑то считает детей снежинками и ограждает их от знания о войне? Мы уже в 4–5 лет в детсаду играли в войну. И все хотели быть красными, советскими, никто не хотел быть белым или фашистом», — сказал он.