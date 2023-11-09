Участники военной операции спели магаданским школьникам про «либеральный фашизм»

Участники военной операции на Украине Игорь Дадашев и Андрей Аксанов выступили перед школьниками и студентами в Центральной библиотеке Магадана.
Они исполнили свою новую песню, в которой есть следующие строчки: «Брат, повестку не жди и врагам отомсти за разрушенный СССР наш»; «Против нас глобализм, либеральный фашизм, сатанинская черная месса»; «Украина несчастная поражена онкологией братоубийства, только силой оружья очистим сполна украинцев от „антироссийства“».
Судя по выражению лиц присутствующих подростков, не всем композиция показалась интересной.
Выход песни дуэт «КоманДа» приурочил ко Дню народного единства. О выступлении Дадашева и Аксанова перед школьниками написали местные газеты. «Магаданская правда» уточняет, что Аксанов на встрече с учениками рассказал им, за какие действия в ходе военной операции ему вручили орден.
В соцсетях некоторым показалось, что такое школьникам пока рано слушать. Однако сам Дадашев в разговоре с «Подъемом» заявил, что возрастные рамки его творчеству не нужны.
«Те, кто пишут в соцсетях, что детям еще рано слушать песни про либеральный фашизм и так далее, — ну что поделать? Наверное, это как раз представители либерального клана в России. Вот у них и засвербело. Я не думаю, а уверен, что дети нас поняли. Можно и помладше звать. Я свое первое сочинение про деда-героя написал в 1975 году, во 2-м классе начальной школы. Почему сейчас кто‑то считает детей снежинками и ограждает их от знания о войне? Мы уже в 4–5 лет в детсаду играли в войну. И все хотели быть красными, советскими, никто не хотел быть белым или фашистом», — сказал он.