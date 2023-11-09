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У Японии появился новый остров — из‑за извержения вулкана

Семён Гудошников
Сегодня в 16:15

Подводное извержение вулкана к югу от Токио образовало в японской акватории новый остров, сообщает The Guardian. Массив суши диаметром 100 метров появился после серии извержений, начавшихся в октябре возле острова Ивото, который входит в гряду Огасавара в западной части Тихого океана.

Ученый Фукаси Маэно, пролетавший над этим местом в конце октября, сообщил, что во время извержений каждые несколько минут из океана поднимались шлейфы дыма и пепла высотой более 50 метров. Он также видел проносящиеся в воздухе каменные глыбы и плавающие в море полосы коричневой пемзы.

Остров Ивото, рядом с которым появился новый клочок суши, сам вулканического происхождения. А недалеко от него 2021 году появился другой небольшой остров.

По словам Маэно, новый остров может как увеличиться в размерах, так и исчезнуть. Если вулкан продолжит извергаться, застывшие потоки лавы смогут образовать твердую поверхность, если же нет, его ждет та же участь, что постигла острова, появившиеся здесь в XX веке — их смыло волнами.

Недавно Япония пересчитала число островов на своей территории при помощи современных технологий. Их оказалось 14,1 тыс., что более чем в два раза превышает предыдущую оценку.

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