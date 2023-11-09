По словам Маэно, новый остров может как увеличиться в размерах, так и исчезнуть. Если вулкан продолжит извергаться, застывшие потоки лавы смогут образовать твердую поверхность, если же нет, его ждет та же участь, что постигла острова, появившиеся здесь в XX веке — их смыло волнами.