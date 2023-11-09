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Экосистема МТС попала в топ-25 лучших российских работодателей

Максим Саблин
Сегодня в 15:47

МТС вошла в число 25 лучших компаний Рейтинга российских работодателей-2023, список сегодня представил РБК на HR-форуме.

Участников оценили по множеству критериев: величина инвестиций в развитие бизнеса, условия труда для сотрудников, в том числе высокий уровень заработной платы, затраты на обучение персонала и качественный социальный пакет, а также высокий уровень надежности бизнеса. Кроме этого, составители рейтинга учли деловую репутацию и мнения работников.

В опросе приняли участие почти 70 тыс. человек, а в перечень попали 166 компаний. По подсчетам экспертов, средняя зарплата их сотрудников составляет более 127 тыс. рублей. В общей сложности за последние два года участники списка трудоустроили более 30 тыс. молодых специалистов и потратили на обучение сотрудников более 42 млрд рублей.

Комментируя успех МТС, вице-президент по управлению персоналом Лариса Бодягина называет компанию уникальным работодателем, нацеленным на решение масштабных задач, инновационность и устойчивость.

«Наша команда — это более 61 тыс. специалистов с разными компетенциями из разных профессиональных областей и сфер бизнеса. Экосистема дает возможность каждому сотруднику заниматься значимым делом и чувствовать уверенность в завтрашнем дне», — говорит она.

МТС регулярно занимает высокие места в крупнейших рейтингах работодателей России. Накануне компания была признана одним из двух лучших работодателей по версии Forbes, получив платиновый статус по трем параметрам рейтинга: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление».

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