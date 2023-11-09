Экосистема МТС попала в топ-25 лучших российских работодателей

В опросе приняли участие почти 70 тыс. человек, а в перечень попали 166 компаний. По подсчетам экспертов, средняя зарплата их сотрудников составляет более 127 тыс. рублей. В общей сложности за последние два года участники списка трудоустроили более 30 тыс. молодых специалистов и потратили на обучение сотрудников более 42 млрд рублей.