Экосистема МТС попала в топ-25 лучших российских работодателей

МТС вошла в число 25 лучших компаний Рейтинга российских работодателей-2023, список сегодня представил РБК на HR-форуме.
Участников оценили по множеству критериев: величина инвестиций в развитие бизнеса, условия труда для сотрудников, в том числе высокий уровень заработной платы, затраты на обучение персонала и качественный социальный пакет, а также высокий уровень надежности бизнеса. Кроме этого, составители рейтинга учли деловую репутацию и мнения работников.
В опросе приняли участие почти 70 тыс. человек, а в перечень попали 166 компаний. По подсчетам экспертов, средняя зарплата их сотрудников составляет более 127 тыс. рублей. В общей сложности за последние два года участники списка трудоустроили более 30 тыс. молодых специалистов и потратили на обучение сотрудников более 42 млрд рублей.
Комментируя успех МТС, вице-президент по управлению персоналом Лариса Бодягина называет компанию уникальным работодателем, нацеленным на решение масштабных задач, инновационность и устойчивость.
«Наша команда — это более 61 тыс. специалистов с разными компетенциями из разных профессиональных областей и сфер бизнеса. Экосистема дает возможность каждому сотруднику заниматься значимым делом и чувствовать уверенность в завтрашнем дне», — говорит она.
МТС регулярно занимает высокие места в крупнейших рейтингах работодателей России. Накануне компания была признана одним из двух лучших работодателей по версии Forbes, получив платиновый статус по трем параметрам рейтинга: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление».