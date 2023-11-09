Поклонник Led Zeppelin установил личность человека с обложки альбома группы, вышедшего 52 года назад

Спустя более полувека с момента выхода четвертой пластинки хард-рок-группы Led Zeppelin стала известна личность человека, изображенного на обложке альбома.
Случайное открытие сделал Брайан Эдвардс — приглашенный научный сотрудник Центра региональной истории Университета Западной Англии и поклонник группы Led Zeppelin. О своей находке Эдвардс рассказал The Guardian, The New York Times и Би-би-си.
В марте 2023 года историк искал фотографии Стоунхенджа для своего академического исследования графства Уилтшир. Эдвардс наткнулся на знакомый черно-белый снимок с изображением мужчины с седой бородой, который нес на спине большую вязанку хвороста.
Этот снимок, но в цвете Led Zeppelin поместили на обложку своего альбома «Led Zeppelin IV». Все это время большинство поклонников коллектива были уверены, что это картина, а не фотография.
Фотография «Кровельщик из Уилтшира» входит в альбом «Воспоминания о поездке в Шефтсбери, 1892. Подарок тете от Эрнеста». Также благодаря имени и почерку Эдвардс смог установить личность фотографа. Им оказался Эрнест Фармер, учитель из Солсбери. Эдвардс предположил, что Фармер преподавал колорирование фотографий — так и появилась цветная версия изображения.
Ученый даже смог установить имя человека, изображенного на фотографии. Это был кровельщик по имени Лот Лонг. На момент снимка ему было 69 лет. Мужчина умер в 1893 году.
Оригинальный снимок покажут на выставке в Музее Уилтшира следующей весной.