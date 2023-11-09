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Поклонник Led Zeppelin установил личность человека с обложки альбома группы, вышедшего 52 года назад

Семён Гудошников
Сегодня в 12:53

Спустя более полувека с момента выхода четвертой пластинки хард-рок-группы Led Zeppelin стала известна личность человека, изображенного на обложке альбома.

Случайное открытие сделал Брайан Эдвардс — приглашенный научный сотрудник Центра региональной истории Университета Западной Англии и поклонник группы Led Zeppelin. О своей находке Эдвардс рассказал The Guardian, The New York Times и Би-би-си.

В марте 2023 года историк искал фотографии Стоунхенджа для своего академического исследования графства Уилтшир. Эдвардс наткнулся на знакомый черно-белый снимок с изображением мужчины с седой бородой, который нес на спине большую вязанку хвороста.

© Wiltshire Archaeological and Natural History Society

Этот снимок, но в цвете Led Zeppelin поместили на обложку своего альбома «Led Zeppelin IV». Все это время большинство поклонников коллектива были уверены, что это картина, а не фотография.

Фотография «Кровельщик из Уилтшира» входит в альбом «Воспоминания о поездке в Шефтсбери, 1892. Подарок тете от Эрнеста». Также благодаря имени и почерку Эдвардс смог установить личность фотографа. Им оказался Эрнест Фармер, учитель из Солсбери. Эдвардс предположил, что Фармер преподавал колорирование фотографий — так и появилась цветная версия изображения.

Ученый даже смог установить имя человека, изображенного на фотографии. Это был кровельщик по имени Лот Лонг. На момент снимка ему было 69 лет. Мужчина умер в 1893 году.

Оригинальный снимок покажут на выставке в Музее Уилтшира следующей весной.

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