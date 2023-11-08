На заводе в Южной Корее робот убил человека, перепутав его с овощным ящиком

В Южной Корее на заводе по распределению сельскохозяйственной продукции произошел инцидент с роботом, в результате которого погиб человек. Об этом сообщило издание Yonhap.
Робот по ошибке принял 40-летнего сотрудника завода за овощной ящик и схватил его, а затем прижал к конвейерной ленте. Сила сжатия была такой мощной, что робот буквально «раздавил лицо и грудь» мужчины.
Пострадавшего работника немедленно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Так техническая ошибка в алгоритме привела в смерти человека.
Погибший мужчина занимался проверкой датчиков злополучного механизма. Он должен был проверить, что робот корректно распознает предметы и поднимает ящики с овощами на паллеты.
Трагедия вызвала новую волну разговоров о необходимости создать более точные и безопасные системы прежде, чем массово внедрять роботов на производства.
В корейских СМИ отметили, что робот, убивший человека, работал в сельскохозяйственном комплексе Тонгосон уже около пяти лет. Он помогал фермерам справляться с объемом поставок при нехватке рабочей силы.