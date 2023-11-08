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Бурятские депутаты хотят разрешить уничтожение гнезд баклана

Семён Гудошников
Сегодня в 16:45

Бурятские депутаты намерены попросить у министра природных ресурсов России снять запрет на уничтожение гнезд баклана. Об этом сообщает газета «Номер один» со ссылкой на пресс-службу Народного хурала республики.

Парламентарии хотят внести изменения в Правила охоты, данный вопрос планируют рассмотреть на сессии 16 ноября.

Депутаты считают, что возрастающая популяция баклана наносит вред уникальной флоре и фауне озера Байкал. Они ссылаются на «многочисленные обращения общественности, рыбозаготовителей, встревоженных высоким уровнем воздействия баклана на экосистему Байкальского региона».

«Возрастающая популяция баклана приводит к оскудению эндемичных рыбных запасов омуля, пагубному воздействию на среду обитания животного мира, нарушению биологического равновесия в экосистеме уникальной Байкальской природной территории», — заявили в пресс-службе парламента Бурятии.

200–250 лет назад бакланы встречались на Байкале огромными стаями, но в XX веке их численность заметно упала. Сперва Великая Отечественная война и голод заставили людей делать из бакланов консервы и отправлять на фронт, затем птиц объявили врагами за поедание промысловой рыбы и начали уничтожать. В итоге баклана занесли в Красную книгу Республики Бурятия как исчезнувший вид.

Однако к началу нынешнего века эти птицы вновь появились на берегах Байкала, а со временем восстановили свою популяцию. В 2023 году, согласно учетам, на островах Чивыркуйского залива загнездилось около 3400–3500 пар бакланов. У некоторых местных жителей, в особенности рыбаков, бакланы вызвали неприязнь на правах «пищевого конкурента». В том же 2023-м Бурприроднадзор решил отстрелять 3000 особей вне особо охраняемых природных территорий.

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