Бурятские депутаты хотят разрешить уничтожение гнезд баклана

Однако к началу нынешнего века эти птицы вновь появились на берегах Байкала, а со временем восстановили свою популяцию. В 2023 году, согласно учетам, на островах Чивыркуйского залива загнездилось около 3400–3500 пар бакланов. У некоторых местных жителей, в особенности рыбаков, бакланы вызвали неприязнь на правах «пищевого конкурента». В том же 2023-м Бурприроднадзор решил отстрелять 3000 особей вне особо охраняемых природных территорий.