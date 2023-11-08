В России начали учить на медиаполицейских

По данным ежегодного отчета центра «Сова»*, в 2022 году было вынесено 208 приговоров за экстремистские высказывания — на один меньше, чем в 2021-м. Однако за участие в экстремистских и террористических организациях в 2022 году наказывали в полтора раза чаще, чем в 2021-м. В прошлом году по таким статьям суды вынесли 130 приговоров в отношении 264 человек.