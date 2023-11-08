В России начали учить на медиаполицейских

Выпускники направления бакалавриата под официальным названием «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности» будут искать в соцсетях проявления экстремизма и преступления против личности, а также блокировать пиратский контент.
Учить юных полисменов будут по нескольким специализациям: расследование правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг и сталкеринг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм).
Завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Лидия Малыгина заявила, что такие специалисты будут бороться с пропагандой терроризма, идеологии криминальной культуры, суицидов среди подростков и оскорбления чувств верующих.
По данным ежегодного отчета центра «Сова»*, в 2022 году было вынесено 208 приговоров за экстремистские высказывания — на один меньше, чем в 2021-м. Однако за участие в экстремистских и террористических организациях в 2022 году наказывали в полтора раза чаще, чем в 2021-м. В прошлом году по таким статьям суды вынесли 130 приговоров в отношении 264 человек.
* Центр «Сова» внесен Минюстом в реестр иноагентов.