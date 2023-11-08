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В Паттайе арестован россиянин, который ходил по улицам голый и без причины нападал на людей

Семён Гудошников
Сегодня в 12:24

В курортном городе Паттайя на юго-востоке Таиланда полиция арестовала россиянина, который ходил голый по улицам и нападал на случайных людей. Об этом сообщает The Pattaya News.

Полиция описала задержанного как 23-летнего россиянина, который принципиально отказывался сотрудничать и не мог или не хотел говорить на тайском или английском языке. После задержания мужчина продолжал угрожать полиции, репортерам, спасателям, прохожим и врачам, пока его не доставили в больницу для введения успокоительного и проверки на наркотики или интоксикацию.

Вечером 7 ноября подозреваемый, будучи абсолютно голым, кричал русским матом на прохожих и ударил нескольких людей. Это снимали на видео обеспокоенные местные жители. В частности, мужчина подошел к паре на мотороллере, которая стояла на перекрестке в ожидании зеленого света, и ударил водителя в лицо. После этого он начал сыпать угрозами и оскорблениями на русском языке.

Как отмечает The Pattaya News, после задержания мужчина был слишком неуравновешен, чтобы дать показания, если не считать угроз драки с репортерами. Сейчас подозреваемый проходит психиатрическую экспертизу и сдает анализы на наркотики. После этого ему, вероятно, предъявят несколько обвинений, отметили в полиции.

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