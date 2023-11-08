В Паттайе арестован россиянин, который ходил по улицам голый и без причины нападал на людей

Полиция описала задержанного как 23-летнего россиянина, который принципиально отказывался сотрудничать и не мог или не хотел говорить на тайском или английском языке. После задержания мужчина продолжал угрожать полиции, репортерам, спасателям, прохожим и врачам, пока его не доставили в больницу для введения успокоительного и проверки на наркотики или интоксикацию.