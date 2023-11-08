Экс-преподавательницу РАНХиГС приговорили к условному сроку за разговор со студентами о спецоперации

Седельникову приговорили к трем годам условно по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает группа помощи политзаключенным «Нижегородский политический Красный Крест» (НПКК).
62-летней Седельниковой также назначили двухлетний испытательный срок с запретом на преподавательскую деятельность. Прокурор просил для подсудимой семь лет колонии.
НПКК со ссылкой на обвинение писал, что поводом для преследования стал разговор преподавательницы со студентами на семинаре. В сентябре 2022 года Седельникова на занятии «высказалась в том духе, что нельзя убивать людей и ей жаль погибшую при обстреле украинскую девочку», отмечали правозащитники.
Одна из студенток сделала аудиозапись занятия и пожаловалась на Седельникову в деканат. Позже она рассказала, что ее муж участвует в военной операции и высказывания преподавательницы вызвали у нее негативную реакцию. Показания против преподавательницы на суде давали и другие студенты.
В качестве отягчающих обстоятельств обвинение добавило «использование служебного положения» и «мотивы политической ненависти» по отношению к действующему режиму.
Сама Седельникова во время заседаний говорила, что узнавала о событиях военной операции от младшей сестры, которая живет в Одесской области. Вину она признала.
Седельникова работала доценткой кафедры финансов и кредита Нижегородского института управления, филиала РАНХиГС. Впоследствии ее уволили.