Экс-преподавательницу РАНХиГС приговорили к условному сроку за разговор со студентами о спецоперации

НПКК со ссылкой на обвинение писал, что поводом для преследования стал разговор преподавательницы со студентами на семинаре. В сентябре 2022 года Седельникова на занятии «высказалась в том духе, что нельзя убивать людей и ей жаль погибшую при обстреле украинскую девочку», отмечали правозащитники.