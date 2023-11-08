В США сгорел ангар, где снимали «Перл-Харбор» и «Секретные материалы»

Во вторник, 7 ноября, пожар уничтожил исторический ангар времен Второй мировой войны на бывшей авиабазе Тастин. Об этом сообщил телеканал NBC.
Деревянное здание на авиабазе корпуса американской морской пехоты почти полностью сгорело, часть крыши обрушилась. Для ликвидации огня использовали вертолеты.
По словам пожарных, самым действенным методом стало позволить конструкции рухнуть. После этого бригады смогли подойти ближе, чтобы тушить пожар.
В результате инцидента никто не пострадал, причины возгорания пока неизвестны.
Ангар, построенный в 1942 году, играл важную роль в военной истории округа Ориндж. Во время Второй мировой войны там хранились дирижабли.
Здание также не раз появлялось в кинематографии: там снимали сцены для фильма «Перл-Харбор», сериалов «Звездный путь» и «Секретные материалы».