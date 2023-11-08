Назначена дата суда по делу об убийстве Тупака Шакура

Суд штата Невада установил на 3 июня 2024 года дату судебного процесса по делу об убийстве Тупака Шакура, произошедшем в 1996 году, сообщает Associated Press.
Ответчик Дуэйн Keefe D Дэвис был арестован полицией Лас-Вегаса в сентябре этого года. Его обвиняют в убийстве Шакура и участии в преступной банде. Дэвис заявил, что невиновен.
Адвокаты Дэвиса Чарльз Кано и Роберт Арройо рассказали, что они намерены добиться его освобождения под залог до начала суда. Защитники также уточнили, что пока не имеют возможности изучить «обширные» доказательства, представленные прокурором.
Еще до ареста в интервью и в своих мемуарах Дэвис рассказывал, что находился в машине, из которой стреляли по Шакуру. Однако убийцей Дэвис называл своего племянника Орландо Baby Lane Андерсона, который якобы сидел на заднем сиденье. По словам Keefe D, незадолго до смерти Шакура Андерсон подрался с рэпером в казино. Племянник Дэвиса, умерший в 1998 году, отрицал причастность к покушению на артиста.
В 2010-м Keefe D был задержан по обвинению в хранении наркотиков и организации преступного сообщества. Ему грозил пожизненный срок, в обмен на облегченное наказание он согласился дать показания об участии в знаменитом убийстве.
На сегодняшний день Дэвис — последний живой свидетель убийства Тупака Шакура. В случае обвинительного приговора ему могут назначить пожизненное заключение.