Назначена дата суда по делу об убийстве Тупака Шакура

Еще до ареста в интервью и в своих мемуарах Дэвис рассказывал, что находился в машине, из которой стреляли по Шакуру. Однако убийцей Дэвис называл своего племянника Орландо Baby Lane Андерсона, который якобы сидел на заднем сиденье. По словам Keefe D, незадолго до смерти Шакура Андерсон подрался с рэпером в казино. Племянник Дэвиса, умерший в 1998 году, отрицал причастность к покушению на артиста.