В Дагестане преподавательница назвала видео с пострадавшими в Газе «ненастоящими клипами»

Преподавательница Дербентского медколледжа имени Илизарова заявила студентам, что часть видео с пострадавшими детьми в секторе Газа — это «ненастоящие клипы». Ей пришлось публично извиняться, рассказал телеграм-канал «Осторожно, новости».
Женщина обсуждала с учащимися события в Израиле и поделилась мнением, что «вот этих вот убийств ужасных, этого всего нет». По ее словам, правдивыми являются только часть роликов из зоны военных действий.
Видео с высказываниями преподавательницы распространились в сети. Ее раскритиковали жители Дагестана, поддерживающие палестинцев в конфликте на Ближнем Востоке.
Вскоре женщина записала видео, в котором обратилась к дагестанцам. В нем она заявила, что из ее выступления вырезали короткий фрагмент, а слова, попавшие в него, неверно интерпретировали.
Преподавательница утверждает, что говорила студентам, как ей «жалко весь палестинский народ, а именно их слабое звено — это женщины, старики и дети». «Также говорилось о том, чтобы они не верили всей информации, особенно если это непроверенная информация», — добавила она.
Руководство колледжа также прокомментировало инцидент. В администрации учебного заведения заявили, что преподавательница и студенты «выразили сопереживание массовой гибели детей». На занятии, как посчитали в колледже, учащимся разъяснили, что в сети бывают фейки, «которые под видом благих намерений могут использоваться деструктивными силами».