В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после того, как солист в штуку оскорбил польский язык

В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после того, как солист группы Кирилл Бледный записал шуточный ролик с оскорблениями польского языка. Об отмене выступлений сообщил в фейсбуке* их организатор Winiary Bookings.
В конце ноября — декабре у «Пошлой Молли» планировалось пять концертов в Польше: в Гданьске, Познани, Кракове, Вроцлаве и Варшаве. Все они отменены, билеты можно вернуть там, где их покупали.
«Мы с вокалистом „Пошлой Молли“ извиняемся за доставленные неудобства», — заявили в Winiary Bookings.
Ролик с оскорблениями польского языка Кирилл Бледный опубликовал в инстаграм*-сторис накануне. «Знаете, что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом *** языке, когда есть русский язык. Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», — заявил он.
Слова Бледного возмутили украинских и польских подписчиков музыканта. Многие грубо попросили его больше не приезжать в Польшу.
После этого музыкант выложил видео с извинениями. «Мне очень жаль, что приходится объяснять свою шутку, но я это сделаю, потому что мне кажется, ее немножко неправильно поняли. Когда я выкладывал, мне казалось, что прикол считывается [запросто], потому что очевидно, что это толстенный рофл. Это лирический герой, это пародия на имперского русского, если хотите», — заявил он.
«Надеюсь, мне не придется покупать билеты, чтобы свалить из Польши. Всем полякам респект, вообще всем нациям респект, всем культурам респект. Ребята, простите за юмор, это такой юмор, остренький. Простите меня за это», — добавил музыкант.
Бледный отметил, что он сам украинец и что все его знакомые знают — он придерживается абсолютно проукраинской позиции. «Больше всего мне бы не хотелось, чтобы вам казалось, что я угораю над трагедией. Я не угораю над трагедией, у меня абсолютно другой посыл», — пояснил он.
Кирилл Бледный — уроженец Харькова. После начала военной операции на Украине он переехал из России в Польшу. Бледный выступал в рамках благотворительного тура «Save Ukraine».
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