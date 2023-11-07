В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после того, как солист в штуку оскорбил польский язык

Ролик с оскорблениями польского языка Кирилл Бледный опубликовал в инстаграм*-сторис накануне. «Знаете, что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом *** языке, когда есть русский язык. Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», — заявил он.