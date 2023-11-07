В Иркутске осудили директора детдома, скрывавшую изнасилования детей одним из воспитанников

Куйбышевский районный суд Иркутска приговорил директора детдома Ольгу Витько к четырем годам колонии за то, что она не сообщила правоохранителям об изнасилованиях детей, совершенных одним из воспитанников. Об этом рассказал телеграм-канал «Люди Байкала».
Женщину осудили за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Прокуратура запрашивала для Витько восемь лет тюрьмы, однако судья выбрал более мягкое наказание.
По словам сотрудницы Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ольги Толмачевой, Витько проведет в колонии меньше двух лет. Главе детдома засчитали время, проведенное под домашним арестом.
«Дело рассматривалось с февраля 2022 года, адвокаты Витько затягивали процесс. Суд 23 раза отлагал заседания, так как свидетели со стороны Витько не приходили», — поделилась Толмачева.
О сексуализированном насилии в учреждении, которым руководила Витько, стало известно в июне 2021 года. Тогда сотрудники детдома рассказали, что 12-летний мальчик насиловал других детей в возрасте от 3 до 9 лет.
Администрация центра, как утверждали работники, знала о случившемся, но ничего не предприняла. По мнению бывших коллег Витько, директор детдома боялась лишиться премии.
После жалобы сотрудников, в июле 2021 года, Ольгу Витько отправили под домашний арест. В январе 2022 года из детдома уволили шесть человек, давших показания против директора и виновного в насилии подростка.