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В Иркутске осудили директора детдома, скрывавшую изнасилования детей одним из воспитанников

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:52

Куйбышевский районный суд Иркутска приговорил директора детдома Ольгу Витько к четырем годам колонии за то, что она не сообщила правоохранителям об изнасилованиях детей, совершенных одним из воспитанников. Об этом рассказал телеграм-канал «Люди Байкала».

Женщину осудили за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Прокуратура запрашивала для Витько восемь лет тюрьмы, однако судья выбрал более мягкое наказание.

По словам сотрудницы Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ольги Толмачевой, Витько проведет в колонии меньше двух лет. Главе детдома засчитали время, проведенное под домашним арестом.

«Дело рассматривалось с февраля 2022 года, адвокаты Витько затягивали процесс. Суд 23 раза отлагал заседания, так как свидетели со стороны Витько не приходили», — поделилась Толмачева.

О сексуализированном насилии в учреждении, которым руководила Витько, стало известно в июне 2021 года. Тогда сотрудники детдома рассказали, что 12-летний мальчик насиловал других детей в возрасте от 3 до 9 лет.

Администрация центра, как утверждали работники, знала о случившемся, но ничего не предприняла. По мнению бывших коллег Витько, директор детдома боялась лишиться премии.

После жалобы сотрудников, в июле 2021 года, Ольгу Витько отправили под домашний арест. В январе 2022 года из детдома уволили шесть человек, давших показания против директора и виновного в насилии подростка.

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