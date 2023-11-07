Слоненок услышал свое имя и прервал интервью своего опекуна обнимашками

«Например, когда вы произнесете имя этого слоненка Шаво, он поймет: „О, он говорит обо мне“. Если вы не знаете его имя, он вас не услышит. Но если кто‑то скажет: „Шаво“, он поймет и подойдет», — сказал работник заповедника перед тем, как получить порцию внимания от слоненка.