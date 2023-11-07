Слоненок услышал свое имя и прервал интервью своего опекуна обнимашками

Работник заповедника в Южной Африке рассказывал журналисту, что слоны умеют различать свои имена. В пример он привел слоненка Шаво, который был неподалеку. Услышав свое имя, Шаво полез обниматься со своим опекуном и тем самым прервал интервью.
Видео выложил в своем инстаграме* частный гид и режиссер природоохранных фильмов Джеймс Сутер (@jamessuter). Он сказал, что кадры сняты студией Black Bean Productions для южноафриканского приюта для слонов HERD.
«Например, когда вы произнесете имя этого слоненка Шаво, он поймет: „О, он говорит обо мне“. Если вы не знаете его имя, он вас не услышит. Но если кто‑то скажет: „Шаво“, он поймет и подойдет», — сказал работник заповедника перед тем, как получить порцию внимания от слоненка.
Недавно жители Хабаровского края обнаружили на трассе раненого амурского тигренка. Водители заметили его в одиночестве в метель на заснеженной дороге и предположили, что его могла сбить машина. Сейчас четырехмесячного малыша забрали ветеринары. У него обнаружили перелом плечевой кости, но операция ему не нужна.
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