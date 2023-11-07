Зрители фестиваля Bored Ape Yacht Club получили ожоги глаз и кожи из‑за яркого ультрафиолета

Дизайнер освещения Росс Хендерсон-Маккиллоп обратил внимание на несколько вертикальных осветительных приборов у сцены: «Я видел несколько фотографий сцены, и на всех эти вертикальные светильники одного цвета (то есть это не светодиодная RGB-лента). Пожалуйста, не говорите мне, что какой‑то идиот снова использовал ультрафиолет с длиной волны менее 300 нм!» При длительном и бесконтрольном воздействии такой свет может вызывать ожоги, например, его используют в соляриях.