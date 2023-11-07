Зрители фестиваля Bored Ape Yacht Club получили ожоги глаз и кожи из‑за яркого ультрафиолета

Посетители фестиваля ApeFest в Гонконге жалуются на ожоги глаз и кожи, обратило внимание издание The Verge. Причиной может быть ультрафиолетовое освещение на мероприятии.
ApeFest проводится каждый год для членов Bored Ape Yacht Club, которые вложили немалые деньги в коллекцию из 10 000 NFT, на которых изображены сгенерированные компьютером фотографии профилей мультяшных обезьян.
Более десятка человек, посетивших в минувшие выходные фестиваль ApeFest в Гонконге, сообщили о боли в глазах, проблемах со зрением и ожогах на коже в своих социальных сетях.
Один из посетителей фестиваля под ником CryptoJune написал в X, бывшем твиттере: «Проснулся посреди ночи после ApeFest с такой болью в глазах, что пришлось ехать в больницу… Врач сказал, что это из‑за ультрафиолета от освещения сцены. Я часто бываю на фестивалях, но не сталкивался с подобным ни разу».
Директор криптотрейдинговой фирмы Адриан Здунчик рассказал, что проснулся с сильным ожогом глаз и обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз «фотокератит» обоих глаз. Это заболевание возникает в результате незащищенного воздействия ультрафиолетового излучения на роговицу и конъюнктиву.
Дизайнер освещения Росс Хендерсон-Маккиллоп обратил внимание на несколько вертикальных осветительных приборов у сцены: «Я видел несколько фотографий сцены, и на всех эти вертикальные светильники одного цвета (то есть это не светодиодная RGB-лента). Пожалуйста, не говорите мне, что какой‑то идиот снова использовал ультрафиолет с длиной волны менее 300 нм!» При длительном и бесконтрольном воздействии такой свет может вызывать ожоги, например, его используют в соляриях.
Представители Yuga Labs, организовавшей фестиваль, отреагировали на сообщения о боли в глазах: «Мы знаем о проблемах со зрением, которые возникли у некоторых участников ApeFest, и со вчерашнего дня активно работаем с людьми, пытаясь найти их возможные причины».
«По нашим оценкам, подобные симптомы наблюдались менее чем у 1% участников мероприятия. Несмотря на то, что почти все отметили улучшение симптомов, мы призываем всех, кто их почувствовал, на всякий случай обратиться за медицинской помощью», — говорится в посте в их твиттере.
В комментарии для The Verge они добавили, что зафиксировали 15 случаев среди 2250 посетителей и сотрудников мероприятия.