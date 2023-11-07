Xolidayboy потерял сознание во время концерта

Xolidayboy упал в обморок во время концерта, видео из клуба в Ставрополе опубликовал телеграм-канал «Ставрополь № 1».
Во время исполнения одной из песен артист отошел от края сцены, упал на колени и не смог подняться без посторонней помощи. Канал добавляет, что его унесли со сцены врачи.
Причиной потери сознания очевидцы считают жару и духоту в Abrikos Arena, где проходил концерт. Одна из посетительниц в паблике концерта во «Вконтакте» отметила, что видела, как в обморок упала другая девушка. О похожих симптомах сообщили еще две зрительницы.
Представитель клуба в одном из комментариев в телеграм-канале сказал, что вентиляция в заведении есть, но при большой толпе она не помогает, но сотрудники намерены увеличить ее мощность, а жара случается «почти везде на концертах».
Телеграм-канал Baza пишет, что Xolidayboy, реальное имя Иван Минаев, был доставлен в отделение неврологии с диагнозом «расстройство вегетативной нервной системы». Врачам он сказал, что не употреблял наркотиков перед выступлением.
По данным Baza, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, а поведение Минаева назвали «депрессивным». Уточняется, что в больнице ему стало лучше, скоро он сможет ее покинуть. 9 ноября у артиста должен состояться концерт в Нижнем Новгороде, его организаторы пока не сообщали о возможной отмене.
Телеграм-канал добавляет, что ранее музыкант уже попадал к врачам с похожими жалобами — у него выявили нейроциркуляторную дистонию (нарушение нервной и эндокринной регуляции, при ней организм плохо переносит физические нагрузки и стресс) и энцефалопатию (заболевание головного мозга).
Накануне в аэропорту Минеральных Вод Xolidayboy вручили повестку в военкомат. Ни артист, ни его менеджер не комментировали появившийся в телеграм-каналах ролик с вручением документа и полицейскими.
В конце октября блогеру предъявила претензии Екатерина Мизулина. Она опубликовала обращение от неравнодушного жителя Крыма, который потребовал отменить тур тиктокера.
Он прикрепил к жалобе два ролика, в одном из которых блогер называет себя украинцем и переодевается в вышиванку. На другом видео он называет российско-украинский конфликт ненужным и заявляет, что аннексия Крыма не сделала жизнь крымчан лучше. Глава «Лиги безопасного интернета» пообещала отправить материалы в правоохранительные органы с просьбой дать оценку высказываниям Минаева.
В ответ на это продюсер и менеджер Xolidayboy Ульяна Банановая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о распространении недостоверной и порочащей информации по части второй и пятой статьи 128.1 УК.