В Хабаровском крае на трассе спасли раненого амурского тигренка

Местные жители обнаружили на трассе Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск раненого амурского тигренка, сообщило Минприроды Хабаровского края. Краснокнижное животное доставили в ветеринарную лечебницу.
Ролик с малышом стал распространяться в местных телеграм-каналах. Водители заметили одинокого тигренка в метель на заснеженной трассе. Когда ему посигналили, молодой хищник попытался уйти в лес, хромая на задние лапы. Это вызвало подозрения, что его могла сбить машина.
Телеграм-канал Shot уточняет, что звереныша заметили еще несколько дней назад, однако первые очевидцы побоялись его матери-тигрицы и не стали выходить из машины. В итоге за зверем приехал ветеринар из Амурска, добавляет канал.
Тигренка перевезли в Комсомольскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».
«Тигренка привезли сегодня утром. Рентген-снимок показал, что у животного закрытый перелом плечевой кости без смещения, операция ему не требуется. Судя по всему, он был сбит автомобилем. Приблизительный возраст животного — 4 месяца», — говорят ветеринары.
Некоторое время он проведет в учреждении, врачи решат, что с ним делать дальше. Вероятно, его могут отправить в Хабаровск для дальнейшего лечения, либо, пишет Shot, в центр реабилитации диких животных во Владивостоке.