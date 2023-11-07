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В Хабаровском крае на трассе спасли раненого амурского тигренка

Максим Саблин
Сегодня в 12:22

Местные жители обнаружили на трассе Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск раненого амурского тигренка, сообщило Минприроды Хабаровского края. Краснокнижное животное доставили в ветеринарную лечебницу.

Ролик с малышом стал распространяться в местных телеграм-каналах. Водители заметили одинокого тигренка в метель на заснеженной трассе. Когда ему посигналили, молодой хищник попытался уйти в лес, хромая на задние лапы. Это вызвало подозрения, что его могла сбить машина.

Телеграм-канал Shot уточняет, что звереныша заметили еще несколько дней назад, однако первые очевидцы побоялись его матери-тигрицы и не стали выходить из машины. В итоге за зверем приехал ветеринар из Амурска, добавляет канал.

Тигренка перевезли в Комсомольскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«Тигренка привезли сегодня утром. Рентген-снимок показал, что у животного закрытый перелом плечевой кости без смещения, операция ему не требуется. Судя по всему, он был сбит автомобилем. Приблизительный возраст животного — 4 месяца», — говорят ветеринары.

Некоторое время он проведет в учреждении, врачи решат, что с ним делать дальше. Вероятно, его могут отправить в Хабаровск для дальнейшего лечения, либо, пишет Shot, в центр реабилитации диких животных во Владивостоке.

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