В Хабаровском крае на трассе спасли раненого амурского тигренка

Ролик с малышом стал распространяться в местных телеграм-каналах. Водители заметили одинокого тигренка в метель на заснеженной трассе. Когда ему посигналили, молодой хищник попытался уйти в лес, хромая на задние лапы. Это вызвало подозрения, что его могла сбить машина.