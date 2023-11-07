«Меня *** бесит польский»: солист «Пошлой Молли» предложил Польше войти в Российскую империю

Солист группы «Пошлая Молли» возмутился тем, что в Польше говорят на польском. Музыкант предложил жителям страны вступить в Российскую империю и выучить русский
«Знаете, что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом… языке, когда есть русский язык. Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», — сказал Кирилл Бледный в ролике в сторис своего инстаграма*.
Позже украинец запостил то же видео, но уже с нейросетевым переводом на польский. Сейчас оно удалено.
Слова Бледного возмутили украинских и польских подписчиков музыканта. Многие грубо попросили его больше не приезжать в Польшу (в конце октября там прошли несколько концертов группы) и вернуться в Россию. Также некоторые предложили передать видео польским силовикам и отобрать у артиста шенгенскую визу.
Бледный отреагировал на негативные комментарии. В новом видео он принес извинения всем, кому не понравился его «толстенный рофл» и «пародия на имперского русского».
«Мне очень жаль, что приходится объяснять свою шутку, но я это сделаю, потому что мне кажется, ее немножко неправильно поняли. Когда я выкладывал, мне казалось, что прикол считывается [запросто], потому что очевидно, что это толстенный рофл. Это лирический герой, это пародия на имперского русского, если хотите», — говорит рок-артист.
«Я просто стебался, видимо, юмор не для всех. Видимо, юмор немножко некорректный в этой ситуации. Какая Российская империя, вы сами понимаете, я украинец. Вы знаете мою позицию, можете об этом в интернете прочитать, я ничего не скрываю. Очевидно, что это была шутка, возможно, неуместная», — продолжает он.
«Надеюсь, мне не придется покупать билеты, чтобы свалить из Польши. Всем полякам респект, вообще всем нациям респект, всем культурам респект. Ребята, простите за юмор, это такой юмор, остренький. Простите меня за это», — закончил обращение Бледный.
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