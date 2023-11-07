«Меня *** бесит польский»: солист «Пошлой Молли» предложил Польше войти в Российскую империю

«Знаете, что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом… языке, когда есть русский язык. Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», — сказал Кирилл Бледный в ролике в сторис своего инстаграма*.