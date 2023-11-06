Реклама
Новости

Экоактивисты разбили защитное стекло картины Диего Веласкеса в Национальной галерее в Лондоне

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:59

Активисты движения Just Stop Oil провели акцию в Национальной галерее в Лондоне. В ходе нее они разбили защитное стекло картины Диего Веласкеса «Туалет Венеры», сообщил The Guardian.

Двое активистов повредили стекло, закрывающее полотно, с помощью молотков, пока десятки других участников акции блокировали улицу Уайтхолл. Они потребовали власти Великобритании отказаться от поставок нефти и газа.

«Если мы любим искусство, если мы любим жизнь, если мы любим наши семьи, мы должны просто остановить нефть», — выкрикнули экозащитники в Национальной галерее.

Вскоре полиция задержала активистов — всего арестованы были не менее 40 человек. Двум участникам акции, непосредственно причастным к атаке на шедевр живописи, вменяют нанесение ущерба преступным путем.

По информации СМИ, атаку на полотно совершили 22-летняя Ханн и 20-летний Харрисон. В Just Stop Oil заявили, что молодые люди использовали для акции так называемые безопасные молотки, которые применяют при работе со стеклом.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»