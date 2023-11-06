Экоактивисты разбили защитное стекло картины Диего Веласкеса в Национальной галерее в Лондоне

Активисты движения Just Stop Oil провели акцию в Национальной галерее в Лондоне. В ходе нее они разбили защитное стекло картины Диего Веласкеса «Туалет Венеры», сообщил The Guardian.
Двое активистов повредили стекло, закрывающее полотно, с помощью молотков, пока десятки других участников акции блокировали улицу Уайтхолл. Они потребовали власти Великобритании отказаться от поставок нефти и газа.
«Если мы любим искусство, если мы любим жизнь, если мы любим наши семьи, мы должны просто остановить нефть», — выкрикнули экозащитники в Национальной галерее.
Вскоре полиция задержала активистов — всего арестованы были не менее 40 человек. Двум участникам акции, непосредственно причастным к атаке на шедевр живописи, вменяют нанесение ущерба преступным путем.
По информации СМИ, атаку на полотно совершили 22-летняя Ханн и 20-летний Харрисон. В Just Stop Oil заявили, что молодые люди использовали для акции так называемые безопасные молотки, которые применяют при работе со стеклом.