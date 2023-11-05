Артистов nkeeei, uniqe и Artem Shilovets задержали в Москве за распитие алкоголя в гримерке

Участников белорусского хип-хоп-трио nkeeei, uniqe и Artem Shilovets задержали после выступления на медийной баскетбольной лиге Media Basket в Москве. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистов.
nkeeei, uniqe и Artem Shilovets исполнили несколько треков после матчей Media Basket, а затем удалились в гримерку. Туда к ним почти сразу зашли сотрудники полиции. Правоохранители провели обыск и фото- видеосъемку, забрали документы.
Затем музыкантов увезли в отделение полиции по обслуживанию стадиона Лужники. Артистов продержали там 3,5 часа, им выписали штрафы в 500 рублей за распитие алкоголя на государственном объекте (то есть в Центре Бокса, где проходят матчи медиалиги).
Представители nkeeei, uniqe и Artem Shilovets уточнили, что музыканты пили у себя в гримерке, а алкоголь был записан в их райдере.
Минские артисты nkeeei, uniqe и Артем Шиловец попали в чарты осенью 2021 года со своей песней «Толпы кричат». Трек сперва завирусился в тиктоке, а затем набрал больше 20 млн прослушиваний на Spotify. В сентябре хип-хоп-трио выпустило альбом «2007», где на фитах отметились Soda Luv, xxxmanera, Yanixи и Молодой Платон.