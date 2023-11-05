Артистов nkeeei, uniqe и Artem Shilovets задержали в Москве за распитие алкоголя в гримерке

Минские артисты nkeeei, uniqe и Артем Шиловец попали в чарты осенью 2021 года со своей песней «Толпы кричат». Трек сперва завирусился в тиктоке, а затем набрал больше 20 млн прослушиваний на Spotify. В сентябре хип-хоп-трио выпустило альбом «2007», где на фитах отметились Soda Luv, xxxmanera, Yanixи и Молодой Платон.