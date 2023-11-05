Оценки финала «Атаки титанов» оказались ниже, чем у всех эпизодов аниме

Таким образом, заключительная серия «Битва неба и земли/Длинный сон/К дереву на том холме» стала самой низкооцененной за всю историю аниме-сериала. 59% посмотревших финал поставили ей высший балл, а почти 36% — низший.
DTF отметил, что некоторые пользователи могут специально занижать показатели эпизода, но с какой целью, портал не смог сказать.
История в сериале закончилась так же, как и в манге «Атака титанов». Вероятно, некоторые фанаты ожидали, что аниме ждет другой финал.
Действие «Атаки титанов» развивается в мире, который вместе с человечеством населяют титаны — огромные, пышущие жаром антропоморфные существа, питающиеся людьми. Главный герой Эрен Йегер обещает убить всех титанов до единого, после того как один из них поедает его мать. Но на пути к своей цели он понимает, что его представления о титанах были ложными, а его личность трансформируется до неузнаваемости.