В аэропорт Гамбурга ворвался мужчина. Он требует вылета в Турцию и удерживает четырехлетнего ребенка

Мужчина забаррикадировался в автомобиле со своим четырехлетним ребенком. Причиной его действий мог стать спор об опеке над ребенком, передает DPA. Он остановился возле самолета Turkish Airlines и требует вылета в Турцию вместе с ребенком. В самолете были пассажиры, их эвакуировали, никто не пострадал.