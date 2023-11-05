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В аэропорт Гамбурга ворвался мужчина. Он требует вылета в Турцию и удерживает четырехлетнего ребенка

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:55

В ночь на 5 ноября вооруженный мужчина ворвался в аэропорт Гамбурга и выехал на Audi на взлетно-посадочную полосу. О событиях там сообщают издания Bild, Hamburger Morgenpost и информагентство DPA.

Мужчина, чей предположительный возраст — 35 лет, прорвался на машине через барьер безопасности, сделал два выстрела в воздух и бросил из автомобиля горящие бутылки. Пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет. Аэропорт приостановил работу.

Мужчина забаррикадировался в автомобиле со своим четырехлетним ребенком. Причиной его действий мог стать спор об опеке над ребенком, передает DPA. Он остановился возле самолета Turkish Airlines и требует вылета в Турцию вместе с ребенком. В самолете были пассажиры, их эвакуировали, никто не пострадал.

Остановка работы аэропорта затронула десятки рейсов. До официального закрытия аэропорта в 23.00 по местному времени ожидалось шесть взлетов и 21 посадка: часть из них отменили, другие — перенаправили.

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