Вышел финал «Атаки титанов». Аниме-сериал смотрели с 2013 года

Вышел последний эпизод популярного аниме-сериала «Атака титанов», который зрители и фанаты одноименной манги смотрели на протяжении десяти лет. Полуторачасовой эпизод вышел на платформе Crunchyroll, а также на «Кинопоиске».
Серия под названием «Битва неба и земли / Длинный сон / К дереву на том холме» — самая последняя. Выход первой части финала под названием «Гул Земли / Грешники» состоялся в марте 2023 года.
«Атака титанов» основана на одноименной манге, которая выходила в Японии с 2009 по 2021 год. Ее действие развивается в мире, который вместе с человечеством населяют титаны — огромные, пышущие жаром антропоморфные существа, питающиеся людьми.
Главный герой Эрен Йегер обещает убить всех титанов до единого, после того как один из них поедает его мать. Но на пути к своей цели он понимает, что его представления о титанах были ложными, а его личность трансформируется до неузнаваемости.