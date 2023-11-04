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Вышел финал «Атаки титанов». Аниме-сериал смотрели с 2013 года

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:24

Вышел последний эпизод популярного аниме-сериала «Атака титанов», который зрители и фанаты одноименной манги смотрели на протяжении десяти лет. Полуторачасовой эпизод вышел на платформе Crunchyroll, а также на «Кинопоиске».

Серия под названием «Битва неба и земли / Длинный сон / К дереву на том холме» — самая последняя. Выход первой части финала под названием «Гул Земли / Грешники» состоялся в марте 2023 года.

«Атака титанов» основана на одноименной манге, которая выходила в Японии с 2009 по 2021 год. Ее действие развивается в мире, который вместе с человечеством населяют титаны — огромные, пышущие жаром антропоморфные существа, питающиеся людьми.

Главный герой Эрен Йегер обещает убить всех титанов до единого, после того как один из них поедает его мать. Но на пути к своей цели он понимает, что его представления о титанах были ложными, а его личность трансформируется до неузнаваемости.

В 2020 году Crunchyroll назвала «Атаку титанов» одним из самых часто просматриваемых аниме-сериалов в 2020 году. Сериал девять раз входил в топ-100 в рейтинге IMDB, соседствуя с «Игрой престолов» и «Во все тяжкие».

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