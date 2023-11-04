«Слышу хруст стекла в пуантах»: подписчики Карины Истоминой делятся страшными историями из кружков

На прошедшей неделе в твиттере был другой, более светлый и забавный, тред, в котором пользователи вспоминали стыдные истории из своего детства. Например, они рассказали, как прятали от родителей куриные кости, грязные тарелки и следы пожара, почему‑то думая, что их никто и никогда не найдет.