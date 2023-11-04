«Слышу хруст стекла в пуантах»: подписчики Карины Истоминой делятся страшными историями из кружков

Подписчики Карины Истоминой рассказали травмирующие истории из детских секций и художественных школ. Пользователи вспоминают, как сталкивались с насилием и домогательствами преподавателей, а также буллингом от сверстников.
Тред с историями запустила диджей и блогер Карина Истомина. Она предложила подписчикам поделиться худшим опытом, связанным с детскими кружками и музыкальными школами. К тому же она поведала, что качество обучения в ее классе было низким и отбило у нее желание играть на инструментах.
В топ жестоких историй выбились воспоминания учениц балетных школ и танцевальных кружков. Например, пользовательница @mirimirrrii говорит, что в 11 лет кто‑то спрятал осколки стекла в ее пуантах перед важным концертом. Из‑за стресса девочка не почувствовала опасный мусор в обуви и во время выхода на сцену порезала ступни и пальцы ног.
Другой девушке одногруппники угрожали вырезать почку из‑за неуспехов в танцевальном классе. Третью в аналогичном кружке била и оскорбляла преподавательница.
Отвечая на историю о домогательствах преподавателя в классе фортепиано, Истомина вспомнила, как в подростковые годы пожилой преподаватель по гитаре решил подарить ей стринги. Неуместный подарок мужчина зачем‑то спрятал в скорлупу от грецкого ореха.
Еще одна пользовательница поведала похожую историю о враче в спортивной школе. Он регулярно заходил к девочкам в душ и раздевалку, а героине зачем‑то показывал фото собственной дочери, которую обрил собственными руками.
Две девушки поделились историями о плохих преподавателях в музыкальных школах. Одной наставница класса пианино била по пальцам, другой — резала ногти большими швейными ножницами.
На прошедшей неделе в твиттере был другой, более светлый и забавный, тред, в котором пользователи вспоминали стыдные истории из своего детства. Например, они рассказали, как прятали от родителей куриные кости, грязные тарелки и следы пожара, почему‑то думая, что их никто и никогда не найдет.