Учебные пособия по китайскому и корейскому языку обошли по популярности немецкий

Продажи учебных пособий по китайскому и корейскому языку опередили немецкий, сообщает РБК со ссылкой на книжную сеть «Читай-город — Буквоед». Спрос на учебники по английскому упал на треть, следует из статистики по итогам продаж первой половины 2023 года.
Количество купленных учебников по корейскому языку за январь–июнь 2023 года выросло в штуках на 9% и на 18% в денежном выражении, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Пособия по китайскому — на 4% в штуках и на 11% в рублях, по турецкому — на 1% и 9%.
Продажи учебников по английскому в штуках упали на 30%, по немецкому — на 29%, по французскому — на 24%, по итальянскому — на 27%, по испанскому — на 8%. В денежном выражении показатели примерно схожи.
В топе «Читай-город — Буквоед» продолжает оставаться английский, а вот немецкий, занимавший второе место, уступил место корейскому и китайскому и оказался на четвертой позиции. Испанский остался на пятом, а французский уступил место японскому.
«Европейские языки сохраняют свои позиции из‑за сложившейся сильной школы преподавания этих языков в России. Кроме того, расширяется география преподавания испанского языка», — рассказали в издательстве «Просвещение». Там зафиксировали рост в английском языке и «незначительное падение» в немецком и французском. Рост популярности корейского среди молодежи и подростков там объяснили «популярностью их культуры».
В издательстве «АСТ» отметили, что интерес к корейскому «стабильно увеличивается» еще с 2017 года, к китайскому — с 2018-го, к турецкому — с 2019-го. Основные факторы популярности — контент на этих языках и современная поп-культура, а также академические и карьерные возможности.