Учебные пособия по китайскому и корейскому языку обошли по популярности немецкий

Количество купленных учебников по корейскому языку за январь–июнь 2023 года выросло в штуках на 9% и на 18% в денежном выражении, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Пособия по китайскому — на 4% в штуках и на 11% в рублях, по турецкому — на 1% и 9%.