«Времена изменились»: авторы «Симпсонов» отучили Гомера душить Барта

Создатели «Симпсонов», похоже, отказались от сцен, в которых Гомер душит своего сына Барта, обратила внимание газета The Independent.
На протяжении 34 лет сериал часто демонстрировал шуточную сцену, в которой разъяренный отец набрасывался на ребенка и крепко сжимал его шею, от чего у мальчика вываливался наружу язык и выпучивались глаза.
Хотя эта шутка стала частью взаимоотношений Гомера и Барта, авторов мультсериала часто критиковали за изображение домашнего насилия на экране.
Однако теперь удушение, похоже, оставят в прошлом. Об этом говорит сегмент из третьего эпизода 35 сезона «МакМэншен и жена». В ней Гомер общается с новым соседом и говорит, что поменял отношение к мальчику.
Отец Симпсонов жмет руку новому персонажу, тот хвалит крепкую хватку мужчины. «Ну вот видишь, Мардж, не зря я мальчишку-то душил!», — обращается он к жене.
«Шучу, больше я так не делаю. Времена изменились», — поворачивается Гомер к соседу.
Серия вышла в эфир 22 октября, однако в сети её заметили лишь на этой неделе, когда на неё обратил внимание один из пользователей твиттера. «Долго же они думали», — откомментировал сцену пользователь @BabyLamb5
До этого гэг с удушением Барта в последний раз попадал на экран в самом первом эпизоде 31 сезона, который вышел на телеэкраны 4 года назад, в сентябре 2019. Впрочем, авторы мультсериала могли избавиться от сцены и раньше.
В эпизоде 22-го сезона «Любовь — штука задушенная» Гомер по совету Мардж посещает «курсы по обогащению отцовства». Во время занятий высоченный баскетболист (его играет реальный бывший игрок НБА Карим Абдул Джаббар) ставит Гомера на место его сына, душит его и демонстрирует, каково это — «быть юным, маленьким и напуганным». После этого у отца возникает ментальный блок, и он уже не может коснуться шеи мальчика.
Однако спустя два сезона, в серии с похожим названием «Любовь — многоликая штука» с Гомера спадает гипноз и он бросается на сына на глазах у его друга Милхауза, который с ужасом смотрит за наказанием.