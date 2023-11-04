«Времена изменились»: авторы «Симпсонов» отучили Гомера душить Барта

В эпизоде 22-го сезона «Любовь — штука задушенная» Гомер по совету Мардж посещает «курсы по обогащению отцовства». Во время занятий высоченный баскетболист (его играет реальный бывший игрок НБА Карим Абдул Джаббар) ставит Гомера на место его сына, душит его и демонстрирует, каково это — «быть юным, маленьким и напуганным». После этого у отца возникает ментальный блок, и он уже не может коснуться шеи мальчика.