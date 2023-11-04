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В США опоссум выбежал на футбольное поле, прервал матч и превратился в мем

Максим Саблин
Сегодня в 13:03

В Техасе опоссум выскочил на поле и прервал матч по американскому футболу, обратил внимание газета Daily Mail.

Зверек появился на поле во второй четверти игры между Техасским христианским университетом (TCU) и Техасским технологическим университетом (Texas Tech).

Сумчатое животное некоторое время бегало по полю. Когда его поймали петлей, оно стало цепляться за траву и кричать. Зрители игры встретили его овациями и криками. Забавный ролик стал вирусным в твиттере и разошелся на мемы.

Пользователи твиттера посочувствовали опоссуму, который просто вышел побегать по траве. Они предполагают, что зверь хотел принять участие в игре, и считают, что его появление сделало бы матч гораздо интереснее.

Часть комментаторов решила, что видео, где сотрудники стадиона утаскивают животное с поля, отражает ситуации их жизни. Зверя сравнили с посетителем ресторана, который никак не перестанет набирать еду на шведском столе, ребенком, который не хочет идти в школу или намерен остаться жить в магазине игрушек, а также с собакой, нашедшей какую‑то гадость на улице.

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Скорее всего, на поле стадиона выбежал виргинский опоссум — такие водятся не только в Техасе, встречаются на всей территории Востока США, а на свободе живут не дольше 4 лет. Ближе к ночи они выходят из своих убежищ на поиски насекомых, фруктов и падали, ещё их часто находят у мусорных баков.

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