В США опоссум выбежал на футбольное поле, прервал матч и превратился в мем

Скорее всего, на поле стадиона выбежал виргинский опоссум — такие водятся не только в Техасе, встречаются на всей территории Востока США, а на свободе живут не дольше 4 лет. Ближе к ночи они выходят из своих убежищ на поиски насекомых, фруктов и падали, ещё их часто находят у мусорных баков.