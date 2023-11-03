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В реестр иноагентов внесли журналиста Дмитрия Губина и еще четырех человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:02

Минюст РФ пополнил реестр иностранных агентов. В него внесли пять человек, которые живут за пределами России.

В перечень вошли журналисты Дмитрий Губин, Дмитрий Еловский и Андрей Солдатов, блогер Кирилл Качур, а также политолог Мария Снеговая.

По информации министерства, Качур «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России и «распространял недостоверную информацию» о решениях российских властей.

Остальные участвовали в создании или распространяли материалы иноагентов. Губин и Снеговая, как указало ведомство, участвовали в формировании негативного образа страны. Еловский и Солдатов к тому же открыто выступали против военной операции на территории Украины.

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теги
Минюст России
люди
Дмитрий ГубинМария СнеговаяАндрей Солдатов
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