Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов умер в возрасте 91 года. Об этом рассказал проект The Skating Lesson в своих соцсетях.
Причины и обстоятельства смерти выдающегося спортсмена не сообщаются. С 1979 года Протопопов проживал в Швейцарии. После смерти супруги Людмилы Белоусовой в 2017 году он жил один.
Олег Протопопов и Людмила Белоусова — одни из самых титулованных и известных фигуристов мира. Они начали кататься вместе в 1954 году, а в 1957-м поженились.
Спортсмены трижды выиграли чемпионат мира и четырежды — чемпионат Европы. Они победили в парной дисциплине на Олимпиаде в Инсбруке в 1964 году, а затем в Гренобле в 1968 году.
Белоусова и Протопопов считаются создателями тодеса — одного из обязательных элементов в современном парном фигурном катании. Их соревновательные программы считаются шедеврами.
«Это большая утрата для мирового фигурного катания. Они останутся в памяти мирового фигурного катания как самые выдающиеся из всех выдающихся пар. Уникальные спортсмены, реформаторы, обладатели уникального стиля», — прокомментировала кончину Протопопова тренер Татьяна Тарасова.
Похожим образом высказалась и олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она призналась, что Белоусова и Протопопов были ее кумирами, а также «потрясающими фигуристами, легендарными людьми, беззаветно преданными фигурному катанию».
По мнению Бестемьяновой, они сделали для фигурного катания столько, сколько никто не сделал. «Когда Милы не стало, он один пытался делать номера, посвященные ей», — напомнила фигуристка.