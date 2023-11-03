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Модель обвинила дизайнера Майкла Костелло в расизме. Он заменил ее лицо на фото с показа

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:44

Модель Шерин Ву, имеющая азиатское происхождение, обвинила дизайнера Майкла Костелло в расизме. Она рассказала в соцсетях, что модельер заменил ее лицо на фото с показа коллекции — на лицо девушки с европейской внешностью.

Ву показала оригинал снимка с модного шоу, в котором она принимала участие, а также вариант этого же изображения, опубликованный в соцсетях Костелло. «Та, кого он запостил в сторис, — это не я», — возмущенно подчеркнула модель.

Ву назвала поступок дизайнера «совершенно неуважительным». Она заявила, что попыталась выяснить у Костелло, зачем он отредактировал фото. Дизайнер ответил девушке, что это сделал не он, а фотограф.

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«Мы не контролируем фотографов или артистов, которые присылают нас фото, видео, иллюстрации, рисунки, визуализации или изображения, созданные с помощью ИИ. Мы ценим все это и работу всех», — сказал Костелло, согласно опубликованному Ву скриншоту переписки.

Он заверил девушку, что выбрал ее в качестве модели для своего показа, потому что она ему понравилась. «Если бы это было не так, я бы тебя не нанял», — пояснил он.

Однако Ву не удовлетворило объяснение модельера. Она отметила, что не была в списке отобранных для показа моделей — и получила работу только потому, что другая манекенщица не явилась, а у Ву оказался подходящий размер для платья.

Девушка также поделилась, что связалась с фотографом, который, по словам Костелло, заменил ее лицо на снимке. Тот заявил, что не редактировал изображение. Модель поверила фотографу, поскольку в своих соцсетях он разместил неизмененный снимок.

По словам Ву, фотограф рассказал ей, что Костелло удалял его сообщения в соцсетях, поэтому скриншоты их переписок выглядят как «односторонний разговор с дизайнером».

Другая модель, знакомая с Кастелло, обсудила ситуацию с модельером. Он заявил девушке, что изображение, на которое обиделась Ву, было «фан-артом, который кто‑то создал с помощью ИИ».

«Майкл рассказал три разные истории людям. Затем он удалил мое изображение без извинений и запостил работы, созданные ИИ. А потом поделился профилями ИИ-моделей как бы намекая, что подобным занимаются все, так что я не должна злиться — иначе я заменима», — заключила Ву.

Модель отметила, что понимает, что заменима, но напомнила, что ей не платят за работу на шоу. По словам Ву, цель ее работы — в повышении узнаваемости и получении фотоснимков. «Не используя лицо, он использует моделей, у которых нет того же влияния, как у него», — заявила Ву.

Манекенщица также напомнила, что Костелло не впервые оказывается в центре скандала. Она показала статью The Cut, в которой рассказывается, как модельера обвиняли в харрасменте, расизме и бодишейминге.

Костелло ответил на обвинения Ву. Он заявил, что нанял ее через организацию Art Hearts, которая занималась подготовкой шоу — и понятия не имел, что моделям не платят за их работу. Кроме того, он опроверг слова Ву о том, что она не была выбрана для участия в его показе заранее.

«Я лично выбрал ее для шоу LAFW, в котором я участвовал в октябре, потому что мне понравилась ее внешность и ее уверенность. В ту же минуту, когда она зашла в мой шоурум, я знал, что у нее есть особенная искорка», — написал в соцсетях дизайнер.

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По словам Костелло, он предложил Ву компенсацию, поскольку верит, что работа моделей всегда должна оплачиваться. Кроме того, он заявил, что публиковал неотредактированное фото Ву с показа. Изображение, которое оскорбило Ву, — это чей‑то фан-арт, подчеркнул модельер.

Дизайнер заявил, что не подумал перед публикацией и что уже извинился перед Ву в личных сообщениях и по телефону. «Все видели, как много разных, прекрасных моделей были [на подиуме] той ночью. Мы гордимся, что нас были модели всех этнических групп и размеров», — добавил Костелло.

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