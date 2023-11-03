Модель обвинила дизайнера Майкла Костелло в расизме. Он заменил ее лицо на фото с показа

Костелло ответил на обвинения Ву. Он заявил, что нанял ее через организацию Art Hearts, которая занималась подготовкой шоу — и понятия не имел, что моделям не платят за их работу. Кроме того, он опроверг слова Ву о том, что она не была выбрана для участия в его показе заранее.