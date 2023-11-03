Сотрудница полиции из Мексики покормила грудью ребенка, который два дня не ел из‑за урагана

Ураган «Отис» обрушился на мексиканский штат Герреро в ночь на 26 октября. Погибли не менее 46 человек, еще 47 пропали без вести. В Акапулько пострадали или разрушены 98% домов, курортный город оказался обесточен, а дороги, связывающие его с другими населенными пунктами, заблокированы оползнями. По оценкам мексиканских властей, на ликвидацию последствий и социальную поддержку нужно более 3 млрд евро.