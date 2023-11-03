Сотрудница полиции из Мексики покормила грудью ребенка, который два дня не ел из‑за урагана

33-летняя сотрудница полиции Аризбет Дионисио Амбросио из Мексики покормила грудью ребенка, который не ел двое суток из‑за последствий разрушительного урагана. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Амбросио участвовала в спасательных работах в городе Акапулько после урагана «Отис», когда услышала детский плач. Она решила выяснить причину и обнаружила маму с четырехмесячным ребенком.
Женщина сказала, что ее сын не ел больше двух дней и плачет от голода. Амбросио — кормящая мать — сняла защитное снаряжение и покормила его. Вскоре ребенок перестал плакать.
«На душе приятно. Это ребенок, и если что‑то и причиняет боль нам, матерям, то это видеть их в таких условиях», — отметила она.
Фотографии Амброссио с младенцем на коленях, опубликованные Секретариатом гражданской безопасности (SSC) Мехико, вызвали эмоциональную реакцию в соцсетях.
Ураган «Отис» обрушился на мексиканский штат Герреро в ночь на 26 октября. Погибли не менее 46 человек, еще 47 пропали без вести. В Акапулько пострадали или разрушены 98% домов, курортный город оказался обесточен, а дороги, связывающие его с другими населенными пунктами, заблокированы оползнями. По оценкам мексиканских властей, на ликвидацию последствий и социальную поддержку нужно более 3 млрд евро.