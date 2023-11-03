Американские орнитологи переименуют до 80 видов птиц, названных в честь спорных исторических лиц

От 70 до 80 видов птиц, преимущественно обитающих в США и Канаде, будут переименованы, чтобы больше не ассоциироваться со спорными историческими личностями. Об этом сообщила Би-би-си.
В Американском орнитологическом обществе посчитали, что птицам лучше получить имена, основанные на их особенностях или местах обитания. Из названий птиц вскоре исчезнут отсылки к людям с расистскими или сексистскими взглядами.
В частности, ученые переименуют камышовку Уилсона и бекаса Уилсона: они были названы в честь натуралиста XIX века Александра Уилсона. Ранее новое имя получила птица, названная в честь генерала Джона П.МакКоуна: она стала толстоклювым длинноспором.
«Практика наименования, появившаяся в 1800-х годах, затуманенная расизмом и женоненавистничеством, не подходит нам сегодня. Пришло время изменить этот процесс и перенаправить внимание на птиц», — заявила гендиректор Американского орнитологического общества Джудит Скарл.
Новые названия видов разработает специальный комитет при организации. В него войдут различные люди, обладающие опытом в социальных науках, коммуникациях, орнитологии и таксономии, пообещали в обществе.