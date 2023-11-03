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Вышел трейлер фильма «Годзилла: Минус один»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:03

На ютубе появился новый трейлер фильма «Годзилла: Минус один». В нем огромный кайдзю крушит все на своем пути.

37-я часть многолетней франшизы расскажет о вторжении Годзиллы в опустошенную Второй мировой Японию. Разрушительная сила, исходящая от монстра, ставит под вопрос само существование страны.

Режиссером картины выступил известный аниматор и мастер спецэффектов Такаси Ямадзаки («Люпен III: Первый», «Великая война Архимеда»). В ролях — Рюноске Камики, Минами Хамабэ, Юки Ямада, Мунетака Аоки и Хидетака Ёсиока.

Лента станет третьим проектом, в котором Ямадзаки использует образ культового монстра. До этого Годзилла в компьютерной графике появлялся в его фильме «Всегда: Закаты на Третьей улице-2» и аттракционе-симуляторе «Годзилла: Поездка», расположенном в японском парке развлечений.

В американский прокат «Годзилла: Минус один» выйдет 1 декабря.

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