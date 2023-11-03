Вышел трейлер фильма «Годзилла: Минус один»

Лента станет третьим проектом, в котором Ямадзаки использует образ культового монстра. До этого Годзилла в компьютерной графике появлялся в его фильме «Всегда: Закаты на Третьей улице-2» и аттракционе-симуляторе «Годзилла: Поездка», расположенном в японском парке развлечений.