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У «Древних русов» выйдет дополнение — с полетом на лунную базу рептилоидов

Семён Гудошников
Сегодня в 14:35

Студия The Bratans выпустит DLC к игре «Древние русы против ящеров». В дополнении русы отправятся на базу рептилоидов на Луне, чтобы «превентивно атаковать задумавших неладное инопланетян».

Разработчики обещают большую лунную локацию, отсутствие загрузочных экранов при перемещении между планетами и «дикий замес с огромным количеством противников».

Игроков также ждут новые саундтреки, типы врагов, дополнительный босс, обновленный герой Радислав и новый уровень с 15 волнами, для прохождения которого «придется попотеть».

DLC обещают выпустить 7 ноября.

«Русы против ящеров» вышли в сентябре и стали неожиданным хитом — в российском Steam игра поднималась на восьмую строчку по объему выручки от продаж. Недавно студия Honor Games анонсировала еще одну игру про древних русов, она будет в жанре RPG с элементами выживания.

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