«Русы против ящеров» вышли в сентябре и стали неожиданным хитом — в российском Steam игра поднималась на восьмую строчку по объему выручки от продаж. Недавно студия Honor Games анонсировала еще одну игру про древних русов, она будет в жанре RPG с элементами выживания.