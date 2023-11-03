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Сериал «Реальные пацаны» закончился. В финальной серии Колян поехал в госпиталь к участникам СВО

Семён Гудошников
Сегодня в 10:19

На ТНТ вышел последний эпизод сериала «Реальные пацаны», который продолжался 13 лет. Судя по опубликованным в соцсетях видео, в финале шоу герои отправились в больницу к раненым участникам спецоперации.

В одной из сцен, ближе к финалу, к Коляну (Николай Наумов) подходит официант, который признается, что смотрел их сериал в молодости. Он просит автограф, совместное фото с Машкой, а затем — записать видео с приветом его однокласснику, который «с Донбасса после СВО» «в госпитале лежит».

«А че приветы-то передавать, куда ехать?» — спрашивает Колян, после чего герои едут в больницу. На фоне играет песня «Смысловых Галлюцинаций» «Вечно молодой», а Колян в кадре жмет руки и обнимает людей в камуфляжной одежде, некоторые из них с костылями.

«О чем я думал, общаясь с этими молодыми ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что, может, где‑то в онлайн-кинотеатрах и есть богатые утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии богатых утонченных людей, но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные настоящие пацаны», — заключает главный герой.

Участник военной операции Антон Филимонов из Бурятии написал в телеграм-канале, что на съемки пригласили «ребят из госпиталя», в том числе его. По словам Филимонова, во время съемок Николай Наумов подошел к нему и сам попросил записать привет для военкора Андрея Филатова.

Филимонов опубликовал видео с приветом, на котором Наумов говорит, что следит за Филатовым, восхищается его творчеством и благодарит «за работу».

Сериал «Реальные пацаны» выходил на ТНТ с ноября 2010 года. Последний, десятый сезон стартовал 23 октября 2023-го. В 2012 году газета «Аргументы и факты — Пермь» писала, что «сериал официально признан культурным достоянием Пермского края».

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Николай НаумовАндрей Филатов
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