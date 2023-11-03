Сериал «Реальные пацаны» закончился. В финальной серии Колян поехал в госпиталь к участникам СВО

«О чем я думал, общаясь с этими молодыми ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что, может, где‑то в онлайн-кинотеатрах и есть богатые утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии богатых утонченных людей, но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные настоящие пацаны», — заключает главный герой.