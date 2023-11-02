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Исследование: частое использование смартфона влияет на качество спермы

Семён Гудошников
Сегодня в 22:04

Группа швейцарских ученых пришла к выводу, что частое использование смартфона может снизить число сперматозоидов у мужчин. Исследование опубликовано в журнале Fertility and Sterility.

С 2005 по 2018 год ученые опросили около 2800 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет во время их призыва на военную службу. Молодым людям задавали вопросы о состоянии здоровья и образе жизни, о том, как часто они пользуются мобильным телефоном и где его хранят.

Участники эксперимента предоставили образцы спермы и прошли тщательный осмотр у уролога. Молодым людям измерили рост, вес и объем яичек. Их также попросили записать дату и время последних эякуляций.

Выяснилось, что у мужчин, использовавших телефон более 20 раз в день, средняя концентрация сперматозоидов на 21% ниже, чем у тех, кто пользовался гаджетом раз в неделю. При этом связи между использованием смартфона и подвижностью сперматозоидов, а также их морфологией обнаружено не было.

Ученые также не нашли корреляции между качеством спермы и местом, где мужчины хранили гаджет. При этом связь между использованием мобильного телефона и концентрацией сперматозоидов постепенно ослабевала с годами из‑за развития технологий связи.

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