Исследование: частое использование смартфона влияет на качество спермы

Выяснилось, что у мужчин, использовавших телефон более 20 раз в день, средняя концентрация сперматозоидов на 21% ниже, чем у тех, кто пользовался гаджетом раз в неделю. При этом связи между использованием смартфона и подвижностью сперматозоидов, а также их морфологией обнаружено не было.