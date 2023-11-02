Глава HBO признал, что через фейковые аккаунты в твиттере отвечал на негативные отзывы к проектам

«Для меня очень важно, что вы все думаете о шоу. [В те годы] я работал из дома и нездоровым образом пролистывал твиттер. И мне в голову пришла очень, очень глупая идея, как можно вылить свое разочарование. Очевидно, что шесть твитов за полтора года — это не очень эффективно», — сказал Блойс.