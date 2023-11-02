Глава HBO признал, что через фейковые аккаунты в твиттере отвечал на негативные отзывы к проектам

Генеральный директор HBO и HBO Max Кейси Блойс признал, что использовал фейковые аккаунты в твиттере, чтобы отвечать на негативные отзывы о сериале телесети. Об этом сообщает Deadline.
Ранее Rolling Stone со ссылкой на внутренние документы HBO писал, что руководство заставляло сотрудников регистрировать фейковые аккаунты в соцсетях и на сайтах интернет-СМИ, чтобы троллить авторов негативных рецензий и создавать позитивный имидж проектов. Блойс извинился перед журналистами за то, что делал это в 2020 и 2021 годах.
«Для меня очень важно, что вы все думаете о шоу. [В те годы] я работал из дома и нездоровым образом пролистывал твиттер. И мне в голову пришла очень, очень глупая идея, как можно вылить свое разочарование. Очевидно, что шесть твитов за полтора года — это не очень эффективно», — сказал Блойс.
Теперь Блойс пользуется личными сообщениями и уточняет некоторые моменты у авторов рецензий напрямую.