В России запретили продавать товары первой необходимости в тарах странного размера

В прокуратуре установили, что производители часто сокращают количество и вес продукта, а вот его стоимость не уменьшается, а иногда даже растет. «Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», — отмечают в ведомстве.