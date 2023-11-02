В России запретили продавать товары первой необходимости в тарах странного размера

Генпрокуратура запретила продавать товары первой необходимости в упаковках странного размера. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отныне производители сливочного и подсолнечного масла, молока, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и других товаров первой необходимости должны использовать упаковки с фиксированным объемом товара.
К примеру, гречневую крупу могут продавать по 500, 1000 и 2000 грамм, молоко — по 200, 250, 500, 1000 и 2000 миллилитров. Для этого внесли изменения в соответствующий ГОСТ.
В прокуратуре установили, что производители часто сокращают количество и вес продукта, а вот его стоимость не уменьшается, а иногда даже растет. «Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», — отмечают в ведомстве.
Прокуратура организовала проверку, чтобы проконтролировать, как новые правила соблюдаются.