Реклама
Новости

В России запретили продавать товары первой необходимости в тарах странного размера

Семён Гудошников
Сегодня в 17:40

Генпрокуратура запретила продавать товары первой необходимости в упаковках странного размера. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отныне производители сливочного и подсолнечного масла, молока, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и других товаров первой необходимости должны использовать упаковки с фиксированным объемом товара.

К примеру, гречневую крупу могут продавать по 500, 1000 и 2000 грамм, молоко — по 200, 250, 500, 1000 и 2000 миллилитров. Для этого внесли изменения в соответствующий ГОСТ.

В прокуратуре установили, что производители часто сокращают количество и вес продукта, а вот его стоимость не уменьшается, а иногда даже растет. «Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», — отмечают в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку, чтобы проконтролировать, как новые правила соблюдаются.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»