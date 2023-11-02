Финал «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске» одновременно с мировой премьерой

Заключительный эпизод аниме «Атака титанов» появится на «Кинопоиске» 4 ноября в 22.00 по Москве — одновременно с мировой премьерой. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
В «Кинопоиске» отметили, что эпизод будет полуторачасовым. Недавно вышел его последний трейлер, в котором показали основных персонажей, толпы титанов, призванных гулом Земли, и финальную схватку с титаном-прародителем.
О том, что заключительная часть финала «Атаки титанов» выйдет осенью 2023 года, стало известно еще в марте. В июле появился первый тизер финала аниме.
«Атака титанов» основана на одноименной манге, которая выходила в Японии с 2009 по 2021 год. Ее действие развивается в мире, который вместе с человечеством населяют титаны — огромные, пышущие жаром антропоморфные существа, питающиеся людьми.
Главный герой Эрен Йегер обещает убить всех титанов до единого, после того как один из них поедает его мать. Но на пути к своей цели он понимает, что его представления о титанах были ложными, а его личность трансформируется до неузнаваемости.
«Атака титанов» дебютировала в 2013 году и получила одно из самых массовых фанатских сообществ — как любителей аниме, так и в целом поклонников поп-культуры. Финальный сезон шоу начал выходить в апреле 2021-го.