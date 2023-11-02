Студентку журфака УрФУ пригрозили отчислить «за слишком хорошую курсовую работу»

«Претензий к научному руководителю у меня нет. Она предложила мне переписать работу и дала достаточно легкую тему — я согласилась. В конце концов, она не виновата, что в УрФУ неправомерно отчисляют. А вот к вузу претензии имеются. <…> Есть претензия к манере общения со студентами в учебном отделе. Я не считаю, что сотрудница института имеет право говорить, что ей проще нас отчислить и взять хороших ребят на наши места», — рассказала Полина Краснопевцева изданию «Подъем». По ее словам, разговоры записаны на диктофон.