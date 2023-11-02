Студентку журфака УрФУ пригрозили отчислить «за слишком хорошую курсовую работу»

Студентка факультета журналистики Уральского федерального университета рассказала, что ей пригрозили отчислением из‑за курсовой работы. Преподаватель отказался принимать работу из‑за ее высокого качества и сомнений, что такую курсовую мог написать первокурсник.
«Претензий к научному руководителю у меня нет. Она предложила мне переписать работу и дала достаточно легкую тему — я согласилась. В конце концов, она не виновата, что в УрФУ неправомерно отчисляют. А вот к вузу претензии имеются. <…> Есть претензия к манере общения со студентами в учебном отделе. Я не считаю, что сотрудница института имеет право говорить, что ей проще нас отчислить и взять хороших ребят на наши места», — рассказала Полина Краснопевцева изданию «Подъем». По ее словам, разговоры записаны на диктофон.
Краснопевцева отметила, что студента могут отчислить за долг, которому более года, но в ее случае не прошло и половины от этого периода. Девушка подготовила вторую курсовую, сдача которой позволит закрыть задолженность, и тогда ее должны убрать из списка на исключение. «Тот список — это предварительные данные от сотрудницы учебного отдела, это не приказ, скорее как допстимул быстрее сдавать долги», — считает студентка.
Ролик в соцсетях, в котором Краснопевцева рассказала о своей ситуации, набрал полмиллиона просмотров. Девушка призналась, что ее «видео не отображает всей сути ситуации, это просто развлекательный ролик», она «не рассчитывала, что его посмотрит такое количество людей».
В УрФУ заявили, что Полину не отчисляют. «В списках на отчисление ее нет. У нас 43 тысячи студентов, если один из них что‑то трактует, как он это трактует, трудно это комментировать», — добавили там.