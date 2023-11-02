Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Владимир Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он уже вступил в силу.
В сопроводительных материалах к закону говорится, что он разработан с целью «восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями». Там же уточняется, что документ лишь создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.
Договор был одобрен Генассамблеей ООН в 1996 году, Россия подписала его тогда же, а в мае 2000-го ратифицировала. Предполагается, что документ должен запретить испытания взрывов ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях.
С момента подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний так и не вступил в силу, поскольку его должны были ратифицировать 44 страны, имеющие ядерное оружие или возможности для его создания. Восемь из них этого так и не сделали.