В новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней

В новогодние выходные россияне будут отдыхать 10 дней — с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года. Об этом сообщила РИА «Новости» эксперт по трудовому праву HeadHunter Татьяна Нечаева.
Выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными, на рабочие дни в январе переносить не будут. Выходной с 6 января переносится на 10 мая, а 7 января — на вторник 31 декабря 2024 года, пояснила Нечаева. Это прописано в постановлении правительства «О переносе выходных дней в 2024 году».
Эксперт напомнила, что по ТК при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января.
Перед Новым годом нерабочие дни ждут россиян с 4 по 6 ноября.