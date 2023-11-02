В новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней

Выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными, на рабочие дни в январе переносить не будут. Выходной с 6 января переносится на 10 мая, а 7 января — на вторник 31 декабря 2024 года, пояснила Нечаева. Это прописано в постановлении правительства «О переносе выходных дней в 2024 году».