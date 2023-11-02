Власти Турции усложнили сдачу квартир в аренду туристам

Арендодателя в Турции, желающего сдать квартиру туристам на срок менее 100 дней, обяжут получить лицензию и согласие всех собственников в здании. В случае отсутствия документов грозит крупный штраф, передает Resmi Gazete.
Для аренды жилых помещений «для целей туризма» необходимо получить лицензию министерства культуры и туризма до заключения договора, плата за выдачу лицензии и табличек будет определяться ведомством. Что послужило толчком к введению требования, не уточняется.
За сдачу помещения в аренду без разрешения грозит административный штраф в размере 100 лир (3,5 тыс. долларов). Если через 15 дней собственник не выполнит требования, то штраф увеличится до 500 тыс. (17,6 тыс. долларов), а еще через столько же дней — до 1 млн (35,3 тыс. долларов).
Однако в начале 2023-го спрос российских граждан на покупку и аренду недвижимости в Турции сократился на 60% к январю — больше, чем обычно. Эксперты связали снижение с новостным фоном, возникшим из‑за землетрясений. Летом стоимость тура в Турцию поднялась до исторического максимума с 2001 года.