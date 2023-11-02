Власти Турции усложнили сдачу квартир в аренду туристам

Однако в начале 2023-го спрос российских граждан на покупку и аренду недвижимости в Турции сократился на 60% к январю — больше, чем обычно. Эксперты связали снижение с новостным фоном, возникшим из‑за землетрясений. Летом стоимость тура в Турцию поднялась до исторического максимума с 2001 года.