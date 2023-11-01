В Кургане полиция привела школьников на суд над сверстником-закладчиком

В разговоре с телеграм-каналом «Подъем» уполномоченная по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина назвала акцию полицейских шокирующей и не для всех, а также пообещала «вникнуть в суть». Впрочем, она также согласилась, что детям нужна профилактика от участия в преступлениях.