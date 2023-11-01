Реклама
Новости

В Кургане полиция привела школьников на суд над сверстником-закладчиком

Максим Саблин
Сегодня в 20:44

В Кургане полицейские и судьи привели 50 школьников в суд над закладчиком, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«В рамках акции „Сообщи, где торгуют смертью!“ сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с Курганским городским судом организовали для учащихся школ посещение судебного заседания, где был оглашен приговор молодому человеку, обвиняемому в трех эпизодах распространения наркотических средств», — сообщили в пресс-службе.

Таким образом силовики хотели продемонстрировать подросткам «неотвратимость наказания за участие в незаконном обороте наркотиков», говорится в посте. На скамье подсудимых оказался их сверстник, в феврале этого года его обвиняли в распространении закладок. Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима.

В разговоре с телеграм-каналом «Подъем» уполномоченная по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина назвала акцию полицейских шокирующей и не для всех, а также пообещала «вникнуть в суть». Впрочем, она также согласилась, что детям нужна профилактика от участия в преступлениях.

«Профилактировать, безусловно, нужно участие детей в противоправных действиях, в том числе и с распространением наркотических средств. Согласна, что мера шокирующая, но думаю, что именно на такой результат и были нацелены организаторы этого мероприятия», — сказала она журналистам.

«Подробностями не владею сейчас, вникну в суть: как это проводилось, насколько добровольным было участие. Но, безусловно, не для всех такое мероприятие — и возрастные ограничения должны быть и так далее», — считает уполномоченная.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»