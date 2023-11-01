В Кургане полиция привела школьников на суд над сверстником-закладчиком

В Кургане полицейские и судьи привели 50 школьников в суд над закладчиком, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
«В рамках акции „Сообщи, где торгуют смертью!“ сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с Курганским городским судом организовали для учащихся школ посещение судебного заседания, где был оглашен приговор молодому человеку, обвиняемому в трех эпизодах распространения наркотических средств», — сообщили в пресс-службе.
Таким образом силовики хотели продемонстрировать подросткам «неотвратимость наказания за участие в незаконном обороте наркотиков», говорится в посте. На скамье подсудимых оказался их сверстник, в феврале этого года его обвиняли в распространении закладок. Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима.
В разговоре с телеграм-каналом «Подъем» уполномоченная по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина назвала акцию полицейских шокирующей и не для всех, а также пообещала «вникнуть в суть». Впрочем, она также согласилась, что детям нужна профилактика от участия в преступлениях.
«Профилактировать, безусловно, нужно участие детей в противоправных действиях, в том числе и с распространением наркотических средств. Согласна, что мера шокирующая, но думаю, что именно на такой результат и были нацелены организаторы этого мероприятия», — сказала она журналистам.
«Подробностями не владею сейчас, вникну в суть: как это проводилось, насколько добровольным было участие. Но, безусловно, не для всех такое мероприятие — и возрастные ограничения должны быть и так далее», — считает уполномоченная.