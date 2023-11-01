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Россиянина, убившего и изнасиловавшего девушку, помиловали за участие в СВО. Он отсидел менее года

Семён Гудошников
Сегодня в 18:38

Житель города Чусовой в Пермском крае, изнасиловавший и убивший девушку, отсидел менее года, стал участником ЧВК «Вагнер» и получил помилование. Об этом сообщает 59.ru.

В августе 2022 года в Чусовом пропала 23-летняя медсестра Татьяна Рекутина. Ее тело нашли на окраине города, рядом лежал окровавленный камень. Через несколько дней по подозрению в убийстве задержали местного жителя Артема Бучина.

По версии следствия, перед убийством он изнасиловал девушку. В феврале 2023-го суд признал мужчину виновным по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство, сопряженное с изнасилованием».

Его приговорили к 20 годам колонии строго режима, хотя прокурор просил пожизненное. Через пять месяцев, в августе, Бучин вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился на военную операцию на территории Украины.

Несколько дней назад мужчина вернулся в Чусовой с ранением. Источник 59.ru в правоохранительных органах подтвердил, что экс-вагнеровец получил помилование и сейчас на свободе.

«По действующим правилам, в случаях, если участники совершили на СВО героический подвиг или получили серьезное ранение, они имеют право быть отправлены домой и быть помилованы», — заявил он.

Мать погибшей Татьяна Рекутиной отметила, что от Бучина прекратились выплаты по искам. Суд обязал мужчину выплатить матери и отцу убитой два миллиона рублей.

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