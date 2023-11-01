В Лондоне из‑за постельных клопов закрыли библиотеку

Одну из лондонских библиотек пришлось временно закрыть из‑за нашествия постельных клопов. Об этом сообщила Би-би-си.
Сотрудники Центральной библиотеки Илинга обнаружили насекомых в мебели, после чего читальные залы спешно закрыли. Власти боро (района) заявили, что клопы не представляют опасности для людей.
Однако из‑за беспокойства сотрудников и посетителей библиотеку решили закрыть. Ее планируют вновь открыть 2 ноября, после того как будут меры по избавлению от насекомых.
В связи с этим мэр Лондона Садик Хан пообещал, что сделает все возможное для предотвращения распространения клопов в британской столице. В частности, в Лондоне стали ежедневно дезинфицировать мебель в поездах метро.