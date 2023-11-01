В сети появилась интерактивная карта с самыми неудобными домами в Москве. На ней 46 тыс. точек

На портале GitHub появилась новая интерактивная карта Москвы. На ней отмечены самые неудобные для жизни дома в столице с точки зрения близости супермаркетов.
Как отмечают «Новости Москвы», удобными считались дома, которые находятся не дальше чем в 500 метрах от сетевых продуктовых магазинов. При этом маршрут не должен проходить через автостраду или реку.
На карте получилось около 46 тыс. точек. Это дома, которые, по мнению автора, не находятся в пешей доступности от магазинов.
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Карту создал пользователь GitHub с ником @igor-suhorukov. Неделей ранее он также опубликовал карту неудобных домов с точки зрения пешей доступности от метро и рассказал о процессе ее создания.